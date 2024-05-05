Тобол подтопил дороги в окрестностях тюменского города Заводоуковска
В Тюменской области река Тобол подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево. Дорожные службы и сотрудники МЧС укрепляют там защитные сооружения. Подтопления домов в населенных пунктах не произошло, уточнил губернатор.
Уровень воды в Тоболе продолжает повышаться в селе Упорово и городе Ялуторовск, добавил Моор. По его словам, пик паводка здесь ожидается в период с 6 по 10 мая. Повышение уровня также наблюдается в Викуловском районе.
В то же время выше по течению речи Ишим уровень воды стабильно снижается. В частности, в городе Ишим он упал на 19 см, в селе Абатское — на 1 см.
В Абатском районе 22 апреля объявили эвакуацию. Губернатор Александр Моор 27 апреля заявил, что все внимание властей сосредоточено на этом районе — вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Его также ввели в Оренбургской и Курганской областях, в первой режиму ЧС придали федеральный статус.
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