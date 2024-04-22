В Абатском районе Тюменской области объявили экстренную эвакуацию

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Абатского района Тюменской области приняла решение об экстренной эвакуации жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению, сообщил глава района Игорь Васильев.

«На реке Ишим идет критический подъем воды. Жильцам домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время!», — написал он в телеграм-канале.

Пункт временного размещения в селе Абатское — административном центре района — с 22 апреля работает в круглосуточном режиме, добавил Васильев.

Паводок пришел в Тушнолобовкое сельское поселение Абатского района накануне, 21 апреля. Деревни Земляная, Максимова, Водолазово были отрезаны водой.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предупреждал, что волна придет в Абатский район 24 апреля. По состоянию на 20:00 (18:00 мск) 22 апреля уровень воды в реке Ишим в районе Тюмени составил 1058 см.

В Абатском районе укрепляют насыпную дамбу, защищающую федеральную трассу. Длина дамбы — 12 км, высота — 13,5 м.