Шольц: нападение на кандидата в Европарламент от СДПГ — угроза демократии

Шольц назвал угрозой демократии нападение на кандидата в Европарламент

Нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке, которого выдвинули на выборы в Европарламент, угрожает демократии, заявил канцлер Олаф Шольц в своем X (Twitter).

«Нападения, подобные атаке на депутата Европарламента Маттиаса Экке и других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому», — отметил Шольц. Он пожелал Экке скорейшего выздоровления.

4 мая неизвестные напали и тяжело ранили кандидата от СДПГ. По данным телеканала ZDF, атака произошла в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Экке избили четыре человека, его госпитализировали. Расследование нападения проводит оперативный отдел уголовной полиции Германии.

Впервые Экке избрали в Европарламент в 2022 году, он готовился к выборам летом 2024 года.

4 мая в Эссене также напали на членов партии «Зеленых». Кая Герингя и его коллегу Рольфа Флисса избили, когда они возвращались после партийного собрания.