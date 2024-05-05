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Шольц назвал угрозой демократии нападение на кандидата в Европарламент

Шольц: нападение на кандидата в Европарламент от СДПГ — угроза демократии

Нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке, которого выдвинули на выборы в Европарламент, угрожает демократии, заявил канцлер Олаф Шольц в своем X (Twitter).

«Нападения, подобные атаке на депутата Европарламента Маттиаса Экке и других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому», — отметил Шольц. Он пожелал Экке скорейшего выздоровления.

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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

4 мая неизвестные напали и тяжело ранили кандидата от СДПГ. По данным телеканала ZDF, атака произошла в Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Экке избили четыре человека, его госпитализировали. Расследование нападения проводит оперативный отдел уголовной полиции Германии.

Впервые Экке избрали в Европарламент в 2022 году, он готовился к выборам летом 2024 года.

4 мая в Эссене также напали на членов партии «Зеленых». Кая Герингя и его коллегу Рольфа Флисса избили, когда они возвращались после партийного собрания.

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Олаф Шольц Германия Европарламент
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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