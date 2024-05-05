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В храме Гроба Господня задержали полицейского-охранника генконсула Греции

В храме Гроба Господня полиция Израиля задержала охранника греческого консула

Греческого полицейского, входящего в охрану генконсула, арестовала израильская полиция в храме Гроба Господня, сообщил портал Neostrategy.

По данным портала, арест произошел на глазах сотен паломников, а также перед греческой делегацией под руководством заместителя министра иностранных дел Джорджа Коцираса. Однако никто из них не протестовал против действий израильских полицейских, власти Греции также не сразу отреагировали на произошедшее.

Позже МИД Греции сообщил, что «ведется расследование обстоятельств, при которых произошел инцидент». После вмешательства министерства полицейского отпустили, однако ведомство не раскрыло причин задержания. По информации турецкого агентства Anadolu, полицейского арестовали из-за ссор.

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Схождение Благодатного огня происходит накануне православной Пасхи, его частицы раздают в храме Гроба Господня. Обряд встречи огня проводят предположительно с IV века. Исследователи полагают, что в основе ритуала лежит древний иудейский обычай каждый вечер благодарить Бога за созданный им огонь при зажжении светильника.

4 мая по традиции церемония состоялась в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня в Иерусалиме.

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Теги
Храм Гроба Господня Греция арест Израиль Иерусалим
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