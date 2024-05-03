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Военная операция на Украине ,  
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Глава Дагестана сообщил о присвоении Героя России погибшему прапорщику

Меликов: прапорщик Фархад Кудайматов получил звание Героя России посмертно
Сюжет
Военная операция на Украине
Фархад Худайнатов
Фархад Худайнатов (Фото: melikov05 / Telegram)

Звание Героя России посмертно присвоили прапорщику Фархаду Худайнатову, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

«[Фархад Худайнатов] стал одиннадцатым дагестанцем, которому присвоено это высокое звание с начала специальной военной операции», — уточнил глава региона.

По словам Меликова, прапорщик гвардии был заместителем командира группы спецназначения. Он рассказал, что Худайнатов вытащил «боевых братьев» из горящей машины и оказал им первую помощь.

Меликов уточнил, что в своем последнем бою Худайнатов спасал других военнослужащих. Так, в течение трех часов он ходил по заминированному участку «и под непрекращающимся огнем одного за другим эвакуировал товарищей».

Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, он вернулся на опорный пункт. Спустя некоторое время прапорщик запросил эвакуацию, но слишком поздно — от полученных ран и большой кровопотери он умер на операционном столе.

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Теги
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