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Один человек погиб при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке

При стрельбе в метро в Нью-Йорке один человек погиб и пятеро пострадали

В поезде метро в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще пять человек получили ранения, сообщает CNN.

Стрельба произошла на станции Маунт-Иден-авеню, было произведено до 10 выстрелов после того, как в поезде произошла драка между двумя группами подростков.

В итоге погиб 35-летний мужчина. Также пострадали 14-летняя девочка, 15-летний мальчик, 29-летняя женщина и двое мужчин 71 и 28 лет. Пятеро выживших пострадавших госпитализированы в стабильном состоянии.

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