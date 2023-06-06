В Сербии нашли мертвыми семью из России
В Сербии в пригороде Белграда нашли мертвыми трех россиян — мужчину, его жену и девятилетнего ребенка, сообщает местная газета Kurir.
По данным издания, дочь женщины от первого брака, проживающая в Израиле, стала разыскивать мать в чатах эмигрировавших в Сербию россиян, так как та не выходила на связь с дочерью более 12 часов. Ей удалось разыскать друзей и знакомых, которые вызвали полицию.
Когда дверь в квартиру, которую семья купила пару месяцев назад в городе Панчево, взломали, все трое были мертвы.
По предварительным данным, мужчина убил жену и сына, а затем покончил с жизнью. По словам соседей, россияне часто ругались, из их квартиры время от времени доносился громкий шум.
Мужчина работал в России хирургом, а также владел таксопарком, женщина была педиатром. У женщины помимо дочери от первого брака есть девятнадцатилетний сын. Он приезжал в Сербию, но уехал обратно в Россию, пишет издание.
Правоохранительные органы ведут расследование.
Сербия стала одним из направлений для уехавших из России после начала спецоперации на Украине. Согласно данным WSJ на октябрь прошлого года, после начала конфликта и частичной мобилизации в страну приехали от 50 тыс. до 100 тыс. россиян. WSJ со ссылкой на данные сербских СМИ писала, что с февраля около 700 связанных с Россией фирм открыли в Сербии филиалы, в которых работают тысячи россиян, и около 1,5 тыс. граждан России зарегистрировали новые компании. Президент Сербии Александр Вучич говорил в октябре, что временную регистрацию на год получили около 17,6 тыс. россиян и украинцев, «и это немалая нагрузка для такой маленькой страны».
Forbes писал со ссылкой на данные Агентства хозяйственного регистра, что в 2022-м в Сербию переехали почти 200 тыс. россиян, в стране за год зарегистрировались 3224 индивидуальных предпринимателя из России.