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В Сербии нашли мертвыми семью из России

Kurir: в пригороде Белграда нашли мертвыми семью из России
В пригороде Белграда мертвыми нашли семью из трех россиян — они купили квартиру в городке Панчево за несколько месяцев до происшествия. Полиция считает, что мужчина убил жену и ребенка, а затем покончил с собой
Фото: Nemanja Cabric / XinHua / Global Look Press
Фото: Nemanja Cabric / XinHua / Global Look Press

В Сербии в пригороде Белграда нашли мертвыми трех россиян — мужчину, его жену и девятилетнего ребенка, сообщает местная газета Kurir.

По данным издания, дочь женщины от первого брака, проживающая в Израиле, стала разыскивать мать в чатах эмигрировавших в Сербию россиян, так как та не выходила на связь с дочерью более 12 часов. Ей удалось разыскать друзей и знакомых, которые вызвали полицию.

Когда дверь в квартиру, которую семья купила пару месяцев назад в городе Панчево, взломали, все трое были мертвы.

По предварительным данным, мужчина убил жену и сына, а затем покончил с жизнью. По словам соседей, россияне часто ругались, из их квартиры время от времени доносился громкий шум.

Мужчина работал в России хирургом, а также владел таксопарком, женщина была педиатром. У женщины помимо дочери от первого брака есть девятнадцатилетний сын. Он приезжал в Сербию, но уехал обратно в Россию, пишет издание.

Правоохранительные органы ведут расследование.

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Сербия стала одним из направлений для уехавших из России после начала спецоперации на Украине. Согласно данным WSJ на октябрь прошлого года, после начала конфликта и частичной мобилизации в страну приехали от 50 тыс. до 100 тыс. россиян. WSJ со ссылкой на данные сербских СМИ писала, что с февраля около 700 связанных с Россией фирм открыли в Сербии филиалы, в которых работают тысячи россиян, и около 1,5 тыс. граждан России зарегистрировали новые компании. Президент Сербии Александр Вучич говорил в октябре, что временную регистрацию на год получили около 17,6 тыс. россиян и украинцев, «и это немалая нагрузка для такой маленькой страны».

Forbes писал со ссылкой на данные Агентства хозяйственного регистра, что в 2022-м в Сербию переехали почти 200 тыс. россиян, в стране за год зарегистрировались 3224 индивидуальных предпринимателя из России.

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Сербия эмиграция убийство
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