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«Аэрофлот» ответил на данные о задержке рейса с Пхукета из-за поломки

«Аэрофлот»: задержанный рейс с Пхукета в Москву перенесли на следующий день
Фото: Максим Анкин / РИА Новости
Фото: Максим Анкин / РИА Новости

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU275 по маршруту Пхукет — Москва, запланированный на 8 января, будет выполнен на следующий день, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Самолет вылетит в пункт назначения 9 января, в связи с этим его номер изменится на SU565, уточнили в «Аэрофлоте». Некоторым пассажирам перебронировали билеты на другие ближайшие рейсы, добавил собеседник.

В авиакомпании также отметили, что всех пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, им предоставили напитки и горячее питание.

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Рейс SU275 должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево в 18:25 по местному времени. На сайте аэропорта сказано, что он отменен.

Как сообщил портал MSK1.RU, рейс с Пхукета в Москву задержали более чем на сутки из-за технической неисправности. По данным московской транспортной прокуратуры, на него зарегистрировались 389 пассажиров. MSK1.ru писал, что большая часть из них прибыла в международный аэропорт Пхукета, когда было объявлено о задержке, в результате люди застряли в аэропорту.

Телеграм-канал Mash показал видео, на котором, предположительно, пассажир держит бланк с эмблемой аэрофлота. На нем указано, что самолет задерживается из-за «технологической проблемы». Новое время вылета — 13:30 9 января. Изначально борт должен был вылететь в 12:10 8 января.

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По данным сервиса Flightradar24, который отслеживает полеты, рейс должен был выполнять самолет Boeing 777-300ER. Как утверждает MSK1.RU, для борта должны привезти запчасти из Москвы.

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Аэрофлот Таиланд Пхукет
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