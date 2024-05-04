Уровень Ишима в Абатском районе Тюменской области начал снижаться
Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области впервые снизился, сообщает пресс-служба регионального правительства.
За сутки вода опустилась на 1 см, до 1235 см. Критическая отметка для Ишима в этом районе — 960 см.
В поселке Викулово вода продолжает подниматься. К утру 4 мая уровень достиг 1163 см, при критической отметке 1000 см.
В Абатском районе 22 апреля объявили эвакуацию. Губернатор Александр Моор 27 апреля заявил, что все внимание властей сосредоточено на этом районе — вода с двух сторон подошла к участку федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Его также ввели в Оренбургской и Курганской областях, в первой режиму ЧС придали федеральный статус.
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