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Наводнения в России ,  
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Уровень воды реки Ишим у тюменского Викулово превысил критическую отметку

У тюменского Викулово уровень реки Ишим превысил критическую отметку на 129 см
Сюжет
Наводнения в России
Фото: operativnyishtabtyumen / Telegram
Фото: operativnyishtabtyumen / Telegram

Уровень воды в реке Ишим у тюменского села Викулово за сутки вырос на 69 см, сообщает региональное правительство.

По состоянию на 6:00 по мск он достиг отметки в 1129 см, что на 129 см выше критического уровня. В селе Абатском вода поднялась на 272 см выше критический отметки, ее уровень составил 1232 см и побил рекорд семилетней давности.

Превышение уровня паводка 2017 года составляет 84 см, говорится в сообщении администрации муниципалитета. «Происходит интенсивное намокание дамб и федеральной трассы, наблюдаются дренажные процессы, негативно влияющие на целостность гидротехнических объектов», — сообщили местные власти.

Власти Абатского района призвали граждан покинуть зону риска.

В Тюменской области сдвинулись пики паводка
Общество
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Губернатор региона Александр Моор говорил, что пики паводка в Тюменской области сдвинулись из-за медленного движения воды в реке Тобол и ее разлива по пойме.

В Тюменской области с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Его также ввели в Оренбургской и Курганской областях, в первой режиму ЧС придали федеральный статус.

Теги
река Ишим Тюменская область критическая отметка
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