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Пожар на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl в Берлине не затронул процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые власти Германии, в частности, поставляют Украине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в компании.

В Diehl Group уточнили, что завод в Берлине занимается гальванизацией, то есть покрытием металлом других металлических изделий, в частности, для автомобильной промышленности. Системы ПВО IRIS-T производит другое предприятие компании — Diehl Defence, которое в Берлине имеет только офисный филиал.

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Днем 3 мая в районе Лихтерфельде Берлина загорелся завод Diehl. Пожар начался в техническом помещении на первом этаже здания, возгорание тушили более сотни пожарных. Они предупредили, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, в связи с чем повышается риск загрязнения воздуха.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.