На Ставрополье возбудили дело после видео с лезгинкой у Вечного огня
В Ставропольском крае после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой молодой человек танцует возле Вечного огня на мемориале в Труновском округе следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК (осквернение мест захоронения)», — сообщили в СК.
Данная статья предусматривает штраф в размере до 40 тыс. руб., либо обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.
СК сообщает, что инцидент произошел 16 января. По данным ведомства, молодой человек во время прогулки по парку станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, что было снято на камеру. Затем он опубликовал видеозапись с танцем в социальных сетях.