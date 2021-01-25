На Ставрополье возбудили дело после видео с лезгинкой у Вечного огня

Издание «Блокнот-Ставрополь» сообщает, что молодой человек станцевал лезгинку. Позднее он опубликовал видеозапись, на которой на фоне Вечного огня просит прощения. «Я 16 января танцевал тут лезгинку. Прошу прощения у всех. Родственники мне объяснили, что так больше нельзя делать. Прошу прощения, больше такого не повторится», — сказал он.

В декабре в Петербурге полиция задержала двух девочек-подростков, которые закидали Вечный огонь снежками. В пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области РБК сообщали, что с несовершеннолетними провели профилактическую беседу, а их родителей привлекут к административной ответственности.