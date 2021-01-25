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Общество ,  
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На Ставрополье возбудили дело после видео с лезгинкой у Вечного огня

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Ставропольском крае после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой молодой человек танцует возле Вечного огня на мемориале в Труновском округе следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК (осквернение мест захоронения)», — сообщили в СК.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Данная статья предусматривает штраф в размере до 40 тыс. руб., либо обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

СК сообщает, что инцидент произошел 16 января. По данным ведомства, молодой человек во время прогулки по парку станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, что было снято на камеру. Затем он опубликовал видеозапись с танцем в социальных сетях.

Издание «Блокнот-Ставрополь» сообщает, что молодой человек станцевал лезгинку. Позднее он опубликовал видеозапись, на которой на фоне Вечного огня просит прощения. «Я 16 января танцевал тут лезгинку. Прошу прощения у всех. Родственники мне объяснили, что так больше нельзя делать. Прошу прощения, больше такого не повторится», — сказал он.

В декабре в Петербурге полиция задержала двух девочек-подростков, которые закидали Вечный огонь снежками. В пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области РБК сообщали, что с несовершеннолетними провели профилактическую беседу, а их родителей привлекут к административной ответственности.

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