В Японии произошел пожар в машинном зале АЭС

В Японии в машинном зале одного из энергоблоков АЭС «Симанэ» произошел пожар

АЭС Симане (Фото: KEI - 本人による撮影 / wikipedia.org)

В Японии, на атомной электростанции «Симанэ» в одноименной префектуре, произошел пожар, сообщает агентство Kyodo.

АЭС находится в городе Мацуэ, ей управляет компания Chugoku Electric Power.

Возгорание произошло утром 30 апреля в машинном зале энергоблока № 2. В Chugoku Electric Power рассказали, что один из сотрудников почувствовал запах гари и связался с компанией.

По данным Kyodo, показатели приборов радиационного контроля не изменились, влияния на окружающую среду не выявлено. На место происшествия прибыли власти префектуры, было проведено расследование.

В августе на АЭС должны были перезапустить энергоблок № 2, однако Chugoku Electric Power объявила о переносе запуска на декабрь.

В феврале во Франции произошел пожар на атомной электростанции «Шинон». Как сообщило французское Агентство ядерной безопасности (ASN), возгорание началось в расположенном «за пределами ядерной зоны» трансформаторе одного из реакторов. В соответствии с протоколом безопасности на АЭС были остановлены реакторы № 3 и 4.