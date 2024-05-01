В Японии произошел пожар в машинном зале АЭС
В Японии, на атомной электростанции «Симанэ» в одноименной префектуре, произошел пожар, сообщает агентство Kyodo.
АЭС находится в городе Мацуэ, ей управляет компания Chugoku Electric Power.
Возгорание произошло утром 30 апреля в машинном зале энергоблока № 2. В Chugoku Electric Power рассказали, что один из сотрудников почувствовал запах гари и связался с компанией.
По данным Kyodo, показатели приборов радиационного контроля не изменились, влияния на окружающую среду не выявлено. На место происшествия прибыли власти префектуры, было проведено расследование.
В августе на АЭС должны были перезапустить энергоблок № 2, однако Chugoku Electric Power объявила о переносе запуска на декабрь.
В феврале во Франции произошел пожар на атомной электростанции «Шинон». Как сообщило французское Агентство ядерной безопасности (ASN), возгорание началось в расположенном «за пределами ядерной зоны» трансформаторе одного из реакторов. В соответствии с протоколом безопасности на АЭС были остановлены реакторы № 3 и 4.
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