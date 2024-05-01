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Общество ,  
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В Японии произошел пожар в машинном зале АЭС

В Японии в машинном зале одного из энергоблоков АЭС «Симанэ» произошел пожар
АЭС Симане
АЭС Симане (Фото: KEI - 本人による撮影 / wikipedia.org)

В Японии, на атомной электростанции «Симанэ» в одноименной префектуре, произошел пожар, сообщает агентство Kyodo.

АЭС находится в городе Мацуэ, ей управляет компания Chugoku Electric Power.

Возгорание произошло утром 30 апреля в машинном зале энергоблока № 2. В Chugoku Electric Power рассказали, что один из сотрудников почувствовал запах гари и связался с компанией.

По данным Kyodo, показатели приборов радиационного контроля не изменились, влияния на окружающую среду не выявлено. На место происшествия прибыли власти префектуры, было проведено расследование.

В августе на АЭС должны были перезапустить энергоблок № 2, однако Chugoku Electric Power объявила о переносе запуска на декабрь.

На французской АЭС остановили два реактора из-за пожара
Общество
Фото:Frederic Petry / Hans Lucas / Reuters

В феврале во Франции произошел пожар на атомной электростанции «Шинон». Как сообщило французское Агентство ядерной безопасности (ASN), возгорание началось в расположенном «за пределами ядерной зоны» трансформаторе одного из реакторов. В соответствии с протоколом безопасности на АЭС были остановлены реакторы № 3 и 4.

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Теги
Япония АЭС пожары радиация
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