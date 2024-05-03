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В Казахстане Ан-2 вынужденно сел на воду

Минтранспорта Казахстана сообщило о посадке Ан-2 на воду в Костанайской области
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Санитарный Ан-2 авиакомпании «Навигатор» Казахстана, выполнявший рейс из Аркалыка в Аксункар, после взлета резко снизил высоту и сел в водоем в Костанайской области, сообщает Министерство транспорта страны.

На борту находились два члена экипажа и три служебных пассажира, их всех эвакуировали и доставили в больницу Аркалыка. Пострадавших и жертв нет. В Минтрасе отметили, что инцидент классифицировали как авиационное происшествие, а значит, оно «подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации». Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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В начале апреля у пассажирки рейса из Индии в Алма-Ату выявили холеру. Как рассказали в Минздраве Казахстана, женщина — гражданка Киргизии, которая летела на родину из Дели через Алма-Ату. Она пожаловалась на выраженную слабость, сухость во рту и частый жидкий стул. Специалисты санитарно-карантинного контроля взяли у женщины анализы, результаты показали холеру. Сидевших рядом пассажиров рейса госпитализировали вместе с больной в инфекционный стационар в Алма-Ате.

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