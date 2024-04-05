В Алма-Ате у пассажирки рейса из Индии выявили холеру
У пассажирки рейса авиакомпании Air Astana, следовавшего по маршруту Дели — Алма-Ата, выявили холеру. Об этом сообщает NUR со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, пассажирка — гражданка Киргизии, которая летела на родину из Дели через Алма-Ату. Она пожаловалась на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Специалисты санитарно-карантинного контроля взяли у женщины анализы, результаты показали холеру.
Анализы также взяли у близких контактных пассажиров рейса. Их госпитализировали вместе с больной холерой в инфекционный стационар в Алма-Ате. На борту воздушного судна провели дезинфекцию.
В пресс-службе Air Astana подчеркнули, что экипаж рейса КС 908 Дели — Алма-Ата действовал согласно правилам: бортпроводники связались с медиками и дали больной пассажирке лекарство. Самолет поставили на самую дальнюю стоянку.
На борту провели дезинфекцию и воздушное судно поставили на вечерний рейс спустя сутки, добавили в Air Astana. Помимо пассажиров госпитализировали восемь членов экипажа.
В конце февраля на круизном лайнере Norwegian Dawn норвежской компании Norge ввели карантин из-за подозрения на холеру у пассажиров. Лайнер находился в 12-дневном рейсе из Кейптауна (ЮАР) до Порт-Луи на Маврикии.
По пути лайнер делал промежуточную остановку на Мадагаскаре. Из-за подозрения на холеру корабль, на борту которого находились 2,2 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа, пришлось поставить на якорь в 5 км от побережья Маврикия.
Холера — это острая диарейная инфекция, острые варианты болезни характеризуются сильной водянистой диареей и потенциально смертельным обезвоживанием. Заболевание вызывается употреблением пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae с коротким инкубационным периодом — от 12 часов до пяти дней.
Распространению инфекции способствуют сезон дождей в Западной Африке, который длится с мая по октябрь, а также наступление Эль-Ниньо — феномена, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2023 году оценила риск распространения холеры в мире как очень высокий.
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