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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Дело режиссера Беркович и драматурга Петрийчук поступило в суд

Дело Беркович и Петрийчук рассмотрит военный суд
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд получил дело об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, говорится в карточке дела на сайте суда.

Как следует из опубликованной информации, материалы поступили накануне, 23 апреля, тогда же они были зарегистрированы. Фамилия судьи пока не называется.

Беркович и Петрийчук вменяют нарушение ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет), им грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело Беркович и Петрийчук передали в военный суд
Политика
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Женщин задержали 4 мая 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

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Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук военный суд
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