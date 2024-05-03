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В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному «Алеше»

Власти Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Латвийская полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который несколько раз возложил цветы к месту, где раньше стоял памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Резекне, известному как «Алеша». Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на государственную полицию.

В ноябре 2022 года в Латвии снесли «Алешу», хотя мэр Резекне Александр Барташевич предлагал перенести памятник на Мирное кладбище. Монумент работы латышских скульпторов Отто Калейса и Оярса Силиньша установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении Резекне в годы Второй мировой войны.

Впервые мужчина, против которого возбудили уголовное дело, принес цветы к месту, где ранее стоял «Алеша», 15 марта 2024 года. Он положил рядом семь красных гвоздик. Затем 6 апреля он принес еще три белые гвоздики, а спустя 11 дней, 14 апреля — еще пять красных гвоздик.

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После того, как мужчину задержали и опросили, полицией было принято решение о переквалификации производства нескольких административных дел в одно уголовное по статье об оправдании геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Летом 2022 года сейм Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», согласно которому такие памятники должны быть снесены. Российские власти критикуют демонтаж и снос советских памятников.

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Теги
Латвия уголовное дело советские памятники
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