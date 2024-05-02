 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков после обвинения России в ксенофобии задал четыре вопроса к США

Песков ответил на обвинения Байдена в ксенофобии в России
Дмитрий Песков в связи с обвинениями Вашингтона Москвы в ксенофобии заявил, что слова американского президента «отражают реальность с точностью до наоборот». Джо Байден также называл ксенофобскими Китай и союзника США — Японию
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задал четыре вопроса к США в связи с обвинениями Москвы в ксенофобии, передает корреспондент РБК.

«Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то? Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве Россия оказывает беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру?» — сказал Песков. По его словам, «это делает совсем другая страна», а не Россия.

США в феврале 2022 года расширили санкционное давление на Россию. В конце 2023 года Вашингтон анонсировал новые меры, которые модифицируют институт вторичных санкций в отношении иностранных банков и распространяют эмбарго на товары, которые произведены в других странах из российского сырья. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.

Президент США Джо Байден чуть ранее заявил, что Япония, Китай и Россия являются ксенофобскими странами. Представитель Кремля сказал, что это заявление «отражает реальность с точностью до наоборот».

Песков заявил, что не слышал от следствия об особняке замминистра Иванова
Общество
Тимур Иванов

«Причина — подумайте об этом — в том, почему Китай так сильно тормозит в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия, почему кто-либо еще? Потому что они ксенофобы, они не хотят иммигрантов», — говорил Байден. Bloomberg писал, что такое высказывание американского президента может вызвать недовольство Токио.

Агентство передает, что саммит США, Японии и Филиппин в середине апреля также был омрачен позицией Байдена в отношении плана японской Nippon Steel Corp по покупке United States Steel Corp. — он говорил, что компания должна оставаться в американской собственности.

Япония является основным союзником США вне НАТО (MNNA). Наличие статуса не определяется участием соответствующих стран в различных военных блоках — союзники утверждаются распоряжением Минобороны США при согласии главы Госдепа. Статус возник в 1989 году, Токио изначально был среди таких союзников Вашингтона.

Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве

В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото

Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах

Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков США ксенофобия
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Песков заявил о тестировании России «на слабо»
Политика
Песков назвал участь Зеленского предрешенной
Политика
Песков назвал последствия санкций против российского СПГ для Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 98,03 (-0,69) Инвестиции, 27 апр, 16:32 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 91,78 (-0,23) Инвестиции, 27 апр, 16:32
ВСУ ввели в бой резервы из-за войск России у Очеретино Политика, 15:46
Украинские военные оценили пользу от принудительно мобилизованных Политика, 15:44
Raiffeisen не стал назначать цели после предупреждения из-за России Финансы, 15:40
Directum выпустил собственное решение на основе генеративного ИИ Пресс-релиз, 15:40
Доля региональных застройщиков в Москве выросла вдвое за год Недвижимость, 15:30
Клуб Бензема объяснил его отъезд в Мадрид Спорт, 15:27
ПСБ увеличил бесплатные лимиты переводов по СБП Пресс-релиз, 15:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер основатель Всероссийской федерации грэпплинга и вице-президент ФСБР Спорт, 15:18
Акции китайского автопроизводителя NIO прибавили 23% на фоне роста продаж Инвестиции, 15:18
Умер первый гитарный герой Дуэйн Эдди Общество, 15:11
Брошенные украинцами машины на границе с Молдавией. Видео Политика, 15:04
Блиновская решила признать себя банкротом Общество, 15:02
Фургон с мороженым задавил 29 детей в Киргизии Общество, 14:56
Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки Общество, 14:52