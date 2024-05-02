Песков после обвинения России в ксенофобии задал четыре вопроса к США

Дмитрий Песков в связи с обвинениями Вашингтона Москвы в ксенофобии заявил, что слова американского президента «отражают реальность с точностью до наоборот». Джо Байден также называл ксенофобскими Китай и союзника США — Японию

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задал четыре вопроса к США в связи с обвинениями Москвы в ксенофобии, передает корреспондент РБК.

«Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то? Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве Россия оказывает беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру?» — сказал Песков. По его словам, «это делает совсем другая страна», а не Россия.

США в феврале 2022 года расширили санкционное давление на Россию. В конце 2023 года Вашингтон анонсировал новые меры, которые модифицируют институт вторичных санкций в отношении иностранных банков и распространяют эмбарго на товары, которые произведены в других странах из российского сырья. Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными.

Президент США Джо Байден чуть ранее заявил, что Япония, Китай и Россия являются ксенофобскими странами. Представитель Кремля сказал, что это заявление «отражает реальность с точностью до наоборот».

«Причина — подумайте об этом — в том, почему Китай так сильно тормозит в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия, почему кто-либо еще? Потому что они ксенофобы, они не хотят иммигрантов», — говорил Байден. Bloomberg писал, что такое высказывание американского президента может вызвать недовольство Токио.

Агентство передает, что саммит США, Японии и Филиппин в середине апреля также был омрачен позицией Байдена в отношении плана японской Nippon Steel Corp по покупке United States Steel Corp. — он говорил, что компания должна оставаться в американской собственности.

Япония является основным союзником США вне НАТО (MNNA). Наличие статуса не определяется участием соответствующих стран в различных военных блоках — союзники утверждаются распоряжением Минобороны США при согласии главы Госдепа. Статус возник в 1989 году, Токио изначально был среди таких союзников Вашингтона.