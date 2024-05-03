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Военная операция на Украине ,  
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Более 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову

Сюжет
Военная операция на Украине
Коллеги 67-летнего педиатра Буяновой в открытом письме в ее поддержку отметили, что преследование женщины «дает молодежи мощный сигнал — не идите в медицину». В письме призывают освободить педиатра и объяснить долгое расследование

Более 150 врачей выступили в поддержку педиатра из Москвы Надежды Буяновой с требованием освободить ее из-под ареста по делу о фейках про российскую армию. Подписи под открытым письмом собирают в созданном для этого Telegram-канале.

Авторы письма отметили, что Буянова — дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам, однако сейчас женщина «помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия». «Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо», — говорится в тексте обращения.

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Общество
Надежда Буянова

Подписавшие также настаивают на защите интересов «почти двух миллионов медицинских работников и содействии скорейшему освобождению нашей коллеги». Также в письме требуют публичного объяснения затянутых сроков следствия по делу.

В обращении отмечается, что преследование Буяновой дает молодежи сигнал, что нельзя идти в медицину и помогать людям, ведь «они могут в любой момент оговорить вас и вы пойдете в тюрьму».

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Политика
Надежда Буянова

В начале февраля глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина утверждала, что во время приема в столичной поликлинике Буянова сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает. По словам педиатра, ее оговорили. Адвокат врача говорил, что суду не предоставили аудиозапись приема, этот вопрос сняло следствие. «В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», — подчеркивал Черджиев.

У Буяновой прошли обыски, ее адвокат предоставил РБК видео, на котором видно разгромленную квартиру. «Не обращая на мои просьбы более аккуратно вести себя, проводить обыск, они [силовики] как будто умышленно все крушили, ломали, вытряхивали», — рассказывает на записи врач. Ее уволили из поликлиники, врач подала иск о восстановлении на работе.

Изначально врачу вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса). Но в окончательное обвинение включили мотив политической ненависти — часть 1 статьи 207.3 УК заменили на пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК. Теперь максимальное наказание может составить не пять лет колонии, а десять.

Адвокат Буяновой заявил РБК, что из текста обвинения «абсолютно не ясно», почему следователи усмотрели в действиях его подзащитной мотив политической ненависти. Он подчеркнул, что педиатр «преступления не совершала» и «не произносила никаких слов, которые бы дискредитировали армию».

Уголовное дело поступило в Тушинский суд Москвы 2 мая.

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