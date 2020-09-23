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Суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца

Сергей Тороп (Виссарион)
Сергей Тороп (Виссарион) (Фото: vissarion.ru)

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, передает ТАСС.

«Избрать в отношении Торопа Сергея меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября включительно», — заявила судья.

Накануне ФСБ и МВД провели спецоперацию в Курагинском районе Красноярского края, в ходе которой задержали Торопа, а также других руководителей религиозной организации — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

В Следственном комитете ранее сообщили, что руководителям секты предъявят обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

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Фото:vissarion.ru

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении последователей организации применялось психологическое насилие, повлекшее тяжкий вред здоровью.

При этом социолог, религиовед, заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин рассказал РБК, что «Церковь последнего завета» всегда была законопослушной организацией.

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«Церковь последнего завета», которая изначально называлась Общиной единой веры, была создана в 1991 году. Она существовала на законных основаниях и была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

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