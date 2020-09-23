Суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца

Сергей Тороп (Виссарион) (Фото: vissarion.ru)

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, передает ТАСС.

«Избрать в отношении Торопа Сергея меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября включительно», — заявила судья.

Накануне ФСБ и МВД провели спецоперацию в Курагинском районе Красноярского края, в ходе которой задержали Торопа, а также других руководителей религиозной организации — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

В Следственном комитете ранее сообщили, что руководителям секты предъявят обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).