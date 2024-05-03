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Общество ,  
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Два солдата пострадали при пожаре в воинской части в Екатеринбурге

Воинская часть загорелась в Екатеринбурге, двое пострадали
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пожар произошел в воинской части на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, где базируется подразделение химической и радиационной разведки, двое военнослужащих получили травмы, сообщил портал «E1.ru».

Как уточнили в издании, солдат из казармы эвакуировали, но двое все же пострадали. Возгорание уже потушено, пострадавшие получили всю необходимую помощь.

По информации портала, задымление изначально возникло в туалете. Со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО) издание отметило, что пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу ЦВО. РБК направил запрос и туда.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В феврале пожар в Ставрополе, где расположены штаб 49-й общевойсковой армии и управление финансового обеспечения ведомства по Ставропольскому краю, также произошел из-за короткого замыкания.

В январе в одном из подразделений Росгвардии на юге Донецкой народной республики произошел пожар на контрольно-пропускном пункте, в результате которого «сгорели три единицы АК и пулемет».

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Теги
Екатеринбург воинская часть Пожар
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