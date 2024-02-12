В Ставрополе произошел пожар в учреждении Минобороны из-за короткого замыкания

В Ставрополе произошел пожар в учреждении Минобороны

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ставрополе произошел пожар в одном из зданий, причиной могло стать короткое замыкание, сообщил мэр города Иван Ульянченко в телеграм-канале.

Мэр уточнил, что возгорание началось на первом этаже здания. Замыкание, предварительно, произошло в одном из кабинетов.

Пострадавших, по предварительной информации, нет, добавил Ульянченко.

Позднее он сообщил, что возгорание локализовано. Как уточняет телеграм-канал Baza, возгорание локализовали на площади 30 кв. м, людей из здания эвакуировали.

Ульянченко назвал адрес здания, где произошел пожар. По информации с сайта Минобороны, в нем расположены штаб 49-й общевойсковой армии и управление финансового обеспечения ведомства по Ставропольскому краю.

По данным сервиса «Google Карты», в здании находится войсковая часть.О пожаре в войсковой части пишет и Baza.

В ноябре 2023 года пожар произошел в воинской части близ поселка Котлубань под Волгоградом. В результате никто не пострадал, гражданские объекты повреждений также не получили.