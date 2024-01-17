Хинштейн пообещал проверки после пожара в воинской части с утратой оружия

Депутат сообщил, что Росгвардия проверит обстоятельства пожара в воинской части в ДНР, в результате которого сгорело оружие. Ранее телеграм-канал «Филолог в засаде» написал, что причиной утраты стало неправильное хранение

Александр Хинштейн (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Росгвардия проведет проверку обстоятельств, приведших к пожару в одной из воинских частей в зоне военной операции, в результате которого сгорело оружие, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Депутат сослался на данные телеграм-канала «Филолог в засаде», который написал, что 15 января в одном из подразделений Росгвардии на юге Донецкой народной республики произошел пожар на контрольно-пропускном пункте, в результате которого «сгорели три единицы АК и пулемет». Автор сообщения назвал причиной произошедшего требование хранить оружие в пирамиде «на тросиках, которые на замке». «Филолог в засаде» пишет, что после пожара было проведено разбирательство, итогом которого требование к хранению оружия осталось в силе.

«Если это так, очевидно, что речь идет об откровенной дурости отдельно взятого командира. Никаких требований и регламентов о хранении оружия под замком в Росгвардии нет и быть не может; особенно, когда речь идет о зоне СВО, где от этого зависят жизни людей», — заявил Хинштейн. Он отметил, что действующие правила подразумевают свободное хранение оружия в «приспособленной полевой пирамиде» на время отдыха военнослужащих.

Хинштейн считает, что в ЧП на юге ДНР большую роль сыграл человеческий фактор, а найти 100-процентную «защиту от дурака» невозможно. Он выразил уверенность в объективном и беспристрастном разбирательстве Росгвардии в обстоятельствах произошедшего.





«После схожей истории, когда командир одной из дивизий Росгвардии на Урале запретил подчиненным тюнинговать штатное оружие, идиотский приказ был отменен, а сам комдив — предупрежден о неполном служебном соответствии. Более того, после этого случая руководство ведомства специально подготовило и разослало в войска разъяснения «о едином порядке организации хранения и учета дополнительного оборудования, улучшающего эргономику и повышающего эксплуатационные характеристики вооружения», — напомнил депутат.