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Политика ,  
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Директор от России в МВФ рассказал, чем грозит уход страны из фонда

Директор Можин рассказал, к каким последствиям для МВФ приведет уход России
Алексей Можин (в центре)
Алексей Можин (в центре) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Уход России из Международного валютного фонда (МВФ) повлечет за собой выход из него и других стран, что приведет к лишению фонда глобального статуса. Акционеры МВФ этого опасаются, заявил в интервью «РИА Новости» исполнительный директор от России в организации Алексей Можин.

«Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны», — сказал он.

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Он отметил, что России со своей стороны от фонда ничего не надо, но его документы и доступ к информации МВФ могут быть полезными.

В то же время выход России из Международного валютного фонда ослабил бы позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы. «Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран», — уточнил Можин.

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