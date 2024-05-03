Директор от России в МВФ рассказал, чем грозит уход страны из фонда

Алексей Можин (в центре) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Уход России из Международного валютного фонда (МВФ) повлечет за собой выход из него и других стран, что приведет к лишению фонда глобального статуса. Акционеры МВФ этого опасаются, заявил в интервью «РИА Новости» исполнительный директор от России в организации Алексей Можин.

«Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны», — сказал он.

Он отметил, что России со своей стороны от фонда ничего не надо, но его документы и доступ к информации МВФ могут быть полезными.

В то же время выход России из Международного валютного фонда ослабил бы позиции тех стран, которые нуждаются в поддержке Москвы. «Ведь состав совета директоров разделился поровну: по 12 кресел у западных и незападных стран. При этом распределение голосов примерно 60 на 40 процентов в пользу западных стран», — уточнил Можин.