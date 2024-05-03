В белгородском селе мужчина пострадал при ударе дрона по автобусу
В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области беспилотник атаковал автобус, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
FPV-дрон атаковал автобус, на котором ездят на работу сотрудники коммерческого предприятия. Название последнего Гладков не уточнил. В момент атаки в салоне находились два пассажира и водитель.
В результате взрыва один человек пострадал: у мужчины баротравма и ушиб правой руки. Он самостоятельно обратился в шебекинскую больницу, врачи оказывают ему помощь.
В конце апреля село Вознесеновка подверглось атаке пяти дронов-камикадзе. Один аппарат атаковал трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор — получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.
Еще один дрон-камикадзе атаковал движущийся зерновоз: пострадавших нет, взрывом повреждена цистерна. Двумя FPV-дронами были также атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Кроме того, в результате атаки FPV-дрона повреждения получили торговый объект и автомобиль «Газель», припаркованный рядом.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года