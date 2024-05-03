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Военная операция на Украине ,  
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В белгородском селе мужчина пострадал при ударе дрона по автобусу

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автобус с людьми в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области беспилотник атаковал автобус, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

FPV-дрон атаковал автобус, на котором ездят на работу сотрудники коммерческого предприятия. Название последнего Гладков не уточнил. В момент атаки в салоне находились два пассажира и водитель.

В результате взрыва один человек пострадал: у мужчины баротравма и ушиб правой руки. Он самостоятельно обратился в шебекинскую больницу, врачи оказывают ему помощь.

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Фото:Global Look Press

В конце апреля село Вознесеновка подверглось атаке пяти дронов-камикадзе. Один аппарат атаковал трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор — получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и проникающее ранение глаза. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

Еще один дрон-камикадзе атаковал движущийся зерновоз: пострадавших нет, взрывом повреждена цистерна. Двумя FPV-дронами были также атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Кроме того, в результате атаки FPV-дрона повреждения получили торговый объект и автомобиль «Газель», припаркованный рядом.

В белгородском селе мужчина пострадал при ударе дрона по автобусу
В белгородском селе мужчина пострадал при ударе дрона по автобусу

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны Автобус
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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