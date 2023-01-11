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На Солнце произошла третья за январь вспышка высшего балла

Физический институт РАН: на Солнце произошла третья с начала года вспышка высшего балла X
Центры активности (группы пятен) на Солнце 11 января 2023 года
Центры активности (группы пятен) на Солнце 11 января 2023 года (Фото: xras.ru)

Вспышка высшего класса X произошла на Солнце в ночь на 11 января, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Исходя из графика, представленного институтом, вспышка балла X1.0 началась в 1:39 мск и завершилась к 1:52. Пик вспышки пришелся на 1:47.

«Крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности наблюдается на нашей звезде с начала нового года. За прошедшие десять дней Солнце произвело уже три вспышки высшего класса X», — сообщили в ФИАН.

Рост числа вспышек говорит о приближении максимума активности Солнца, который ожидается в течение двух-трех ближайших лет, отметили в институте. Однако такая мощность солнечных взрывов на ранней стадии цикла стала для ученых неожиданностью. «По всей вероятности, речь пока все же идет не о системном переходе Солнца в стадию максимума, а о локальном всплеске активности, который окажется ограничен по времени», — добавили в ФИАН.

Предыдущая вспышка на Солнце этого класса произошла вечером 9 января (балл X1.9). Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов пояснял РБК, что эта вспышка относится к начальному уровню X, хотя и считается сильной. «Такие вспышки могут вызвать нарушения в работе спутниковой связи. Если бы это была вспышка X4, X5, был бы возможен выход из строя электрических сетей», — пояснял ученый. Первая в этом году вспышка балла X1.2 была зарегистрирована 6 января.

При этом за весь прошлый год на Солнце было семь вспышек высшего класса X, уточняет лаборатория.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний, говорил РБК Иванов. Однако, по его словам, возбуждение магнитосферы длится всего час-два и такая вспышка не наносит серьезного ущерба здоровью людей и хозяйству.

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