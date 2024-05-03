Директор от России в МВФ допустил замену доллара единой валютой БРИКС
В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
Как объяснил российский представитель, страны-участницы БРИКС могут создать учетную единицу, которая будет построена на корзине из валют пяти государств — членов объединения. Это китайский юань, индийская рупия, российский рубль, бразильский реал и южноафриканский ранд.
«В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — сказал Можин. По его словам, такая идея обсуждается.
Опрошенные Центральным банком России аналитики в апреле ухудшили прогноз по курсу рубля до 2026 года. Согласно их ожиданиям, средний курс доллара в 2024-м составит 92,9 руб., в 2025 году — 95,9 руб., в 2026-м — 98 руб. В ходе аналогичного опроса в марте эксперты ожидали курсов на уровне 91,2, 93,8 и 95 руб. соответственно.
В апреле в пользу рубля выступают профицит текущего счета платежного баланса России, высокие нефтяные цены, указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров и сезонно пониженный спрос на валюту, но есть и сдерживающие факторы для укрепления, говорил «РБК Инвестициям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, мягкая бюджетная политика.
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