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Военная операция на Украине ,  
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В Бурятии конфискованные у пьяных людей машины передадут военным

Глава Бурятии поручил передать военным конфискованные у пьяных людей машины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил местному минтрансу и ГИБДД проработать механизм передачи конфискованных машин в зону военной операции на Украине.

«Сейчас у нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться бойцам на СВО. Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами», — написал Цыденов в телеграм-канале.

Он привел данные, согласно которым в 2023 году в регионе были задержаны 7,8 тыс. водителей с признаками опьянения, причем из них 1,2 тыс. человек были задержаны повторно. У них арестовали 374 автомобиля, а конфисковали 266 машин.

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Фото:РИА Новости

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые подразумевают возможность конфискации автомобилей за такие нарушения, как повторная езда за рулем в нетрезвом виде и без прав, были введены в 2022 году. Первый случай изъятия в пользу государства произошел в октябре того же года в Красноярском крае. Местному жителю также назначили 360 часов обязательных работ и на 2,5 года запретили водить машину.

В апреле 2024 года в Пермском крае судебные приставы передали три автомобиля, которые изъяли у водителей за пьяную езду, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим». Один из автомобилей, Nissan Terrano, конфисковали у жителя Кунгура, который два раза попался на пьяном вождении.

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Теги
Бурятия конфискация машины пьяный водитель Военная операция на Украине Алексей Цыденов
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