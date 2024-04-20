Приставы передали изъятые за пьяную езду машины на нужды военной операции
В Кунгуре в Пермском крае судебные приставы передали три автомобиля, которые изъяли у водителей за пьяную езду, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим». Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Один из автомобилей — Nissan Terrano — конфисковали у жителя Кунгура, который два раза попался на пьяном вождении. Его остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что ранее мужчину уже лишали водительских прав за пьяную езду.
Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 264.1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и назначили 160 часов обязательных работ. Его внедорожник передали представителям Минобороны «для направления на нужды специальной военной операции».
Поправки к КоАП, которые подразумевают возможность конфискации автомобилей за такие нарушения, как повторные езда за рулем в нетрезвом виде и езда без прав, были введены в 2022 году. Первый случай изъятия в пользу государства произошел в октябре того же года в Красноярском крае. Местному жителю также назначили 360 часов обязательных работ и на 2,5 года запретили водить машину.
Как отмечают в прокуратуре, возможность изъятия машины у нарушителя «не ставится в зависимость от его семейных и иных личных обстоятельств». В прошлом декабре Верховный суд признал законной конфискацию автомобиля, несмотря на то что он является совместным имуществом супругов. В инстанции заявили, что супруг виновного может потребовать выплату своей доли, подав отдельный иск.
Если конфисковать автомобиль невозможно «в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам», взамен у водителя могут изъять деньги или другое имущество, постановил Верховный суд.
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