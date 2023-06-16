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В Польше сообщили об обстреле со стороны Белоруссии

Полковник Тывонюк: польские пограничники были обстреляны со стороны Белоруссии

Пограничники Польши были обстреляны с белорусской стороны, сообщил полковник пограничной службы Аркадиш Тывонюк радиостанции RFM.

По его словам, пока неизвестно, кто и из чего стрелял в польских офицеров, однако известно, что этот предмет с большой силой ударил по автомобилю служащих. «Он прошел через боковое окно машины, вылетел с другой стороны и вошел в другое окно. Подчеркну, что в машине находились двое офицеров, что угрожало их жизни и здоровью», — добавил Тывонюк. Он предположил, что стрельба могла вестись из пневматического оружия.

Тывонюк уточнил, что обстрелять пограничников могли мигранты, которые размещены рядом с польской границей. Он отметил, что из лагеря беженцев практически ежедневно летят камни в сторону польских служащих.

RMF уточняет, что с начала 2023 года мигранты предприняли более 12 тыс. попыток пересечь границу, а на более чем 200-километровом участке границы между Польшей и Белоруссией есть электронная система, которая фиксирует подобные инциденты. Большинство мигрантов прибывают из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.

Обострение миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии произошло 8 ноября 2021 года, когда колонна мигрантов, приближающаяся по белорусской территории к польской границе, подошла вплотную. По данным агентства БелТА, в основном в толпе беженцев были курды. Мигранты неоднократно предпринимали попытки прорвать заграждения и проникнуть внутрь страны. Президент Польши Анджей Дуда называл кризис «массированной гибридной атакой» со стороны Минска. Власти Белоруссии обвинили Варшаву в оказании психологического давления на беженцев. БелТА сообщала, что мигранты хотят попасть в Германию, а не остаться в Польше.

Теги
Польша Белоруссия обстрел пограничники беженцы
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