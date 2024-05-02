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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Минобороны: в Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщает Минобороны.

Аппарат был уничтожен около 15:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:Global Look Press

В ночь на 2 мая системы ПВО сбили в общей сложности 12 беспилотников в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

«Пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — сообщило российское военное ведомство.

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