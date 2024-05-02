В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, сообщает Минобороны.
Аппарат был уничтожен около 15:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 2 мая системы ПВО сбили в общей сложности 12 беспилотников в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.
«Пять — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края», — сообщило российское военное ведомство.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года