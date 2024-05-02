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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Голубев: два беспилотника уничтожены в Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и поврежденных объектов нет, уточнил Голубев.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ростовская область, как и другие российские регионы, неоднократно попадала под атаки беспилотников.

В частности, 18 апреля в результате падения обломков беспилотника в Каменске пострадал сотрудник промышленного предприятия. В самом здании было повреждено остекление. Ночью того же дня Голубев сообщил об уничтожении трех дронов в районе Каменск-Шахтинского.

В Ростовской области уничтожили два беспилотника
В Ростовской области уничтожили два беспилотника

Теги
Ростовская область Новошахтинск Каменск-Шахтинский беспилотники Василий Голубев
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