Губернатор Голубев: два беспилотника уничтожены в Ростовской области

В Ростовской области уничтожили два беспилотника

В Ростовской области уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня около 02:00 силами ПВО в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского уничтожено два БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и поврежденных объектов нет, уточнил Голубев.

Ростовская область, как и другие российские регионы, неоднократно попадала под атаки беспилотников.

В частности, 18 апреля в результате падения обломков беспилотника в Каменске пострадал сотрудник промышленного предприятия. В самом здании было повреждено остекление. Ночью того же дня Голубев сообщил об уничтожении трех дронов в районе Каменск-Шахтинского.