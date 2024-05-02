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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Апелляция утвердила решение суда о продлении ареста Беркович и Петрийчук

Суд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста Беркович и Петрийчук
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (справа налево)
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (справа налево) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест режиссера Евгении Беркович и театрального драматурга Светланы Петрийчук, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 08.04.2024 о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович Е.Б. и Петрейчук С.А.», — говорится в сообщении.

8 апреля суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 4 мая. Таким образом, они находятся под стражей уже год.

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Евгения Беркович и Светлана Петрийчук

Режиссер и драматург являются фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма — ст. 205.2 Уголовного кодекса, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук оправдание терроризма арест Апелляционный суд
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