Антонов назвал обвинения в применении химоружия на Украине одиозными

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обвинения США в адрес России в применении химического оружия на Украине одиозны и безосновательны. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В категорию «безальтернативных» шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры. В том числе абсолютно одиозные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес Российской Федерации в использовании химического оружия», — сказал дипломат.

Решение Вашингтона ввести новые санкции против России Антонов назвал «образчиком продолжения многочисленных русофобских действий США». По мнению посла, своими «нелегитимными ухищрениями» Соединенные Штаты «лишь отталкивают от себя другие государства».

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении более чем 80 физических и юридических лиц из России. В заявлении ведомства утверждается, среди прочего, что Россия использовала химическое оружие — хлорпикрин — против украинских военных и тем самым нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия.

В связи с этим Вашингтон ввел санкции в отношении трех российских правительственных учреждений, которые, по данным Госдепа, связаны с «российскими программами по химическому и биологическому оружию». Под ограничения также попали четыре российские компании, которые, как считают США, помогали таким учреждениям.