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Военная операция на Украине ,  
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Постпред России в ОЗХО заявил о применении ВСУ химоружия производства США

Постпред России при ОЗХО Тарабрин: ВСУ применяли химоружие производства США
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские вооруженные силы не раз применяли против российских военных химические боеприпасы американского производства, заявил постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в интервью «Известиям».

«В ходе СВО (специальная военная операция. — РБК) были зафиксированы случаи применения Вооруженными силами Украины химических боеприпасов, изготовленных в США. Это происходит благодаря хорошо налаженной схеме поставки нелетального химического оружия», — сказал дипломат, отметив, что ст. 1 Конвенции о запрещении химического оружия запрещает подобные действия.

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Конвенция о запрещении химического оружия была принята в январе 1993 года, 29 апреля 1997-го документ вступил в силу. Россия и Украина подписали и ратифицировали конвенцию.

Ст. 1 этого соглашения касается обязательств, которые берут на себя подписанты. Так, п. «а» обязывает стороны не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать и не сохранять химическое оружие, а также не передавать его прямо или косвенно «кому бы то ни было». Кроме того, подписавшие соглашение обязываются не использовать этот вид вооружений.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона обращает на это внимание в международных профильных организациях, в частности, в ОЗХО.

«Я думаю, что США и их приспешников может остановить только максимальная транспарентность, выявление конкретных фактов, которые бы показывали, что они, нарушая конвенцию о запрещении химоружия, способствуют поставкам или напрямую поставляют эти вещества на Украину», — считает Тарабрин.

Минобороны России не раз обвиняло Киев в подготовке провокаций с применением химоружия, в том числе на украинской территории. Так, в апреле 2023 года, ведомство заявило, что Украина собиралась сымитировать применение российскими военными артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами в Сумской области, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Москву.

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Украинские власти подчеркивают, что страна строго придерживается своих обязательств в рамках Конвенции, никогда не владела химическим оружием, не собиралась его разрабатывать или применять.

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Теги
Украина химическое оружие боеприпасы ОЗХО
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