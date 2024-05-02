В Петербурге на судне с бананами из Эквадора нашли 60 кг кокаина

В Петербурге на судне с бананами нашли 60 кг кокаина

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В порту в Санкт-Петербурге на судне из Эквадора с бананами обнаружили 60 кг кокаина. Об этом сообщает 78.ru.

Cудно Cool Express под панамским флагом прибыло в порт на острове Гладкий 21 апреля. При проверке судна в полостях в потолке обнаружили 60 брикетов весом около 1 кг каждый со смесью, содержащей кокаин.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

По данным телеграм-канала Baza, брикеты с кокаином были спрятаны в потолке контейнера-рефрижератора. Получателем груза значилась компания из Красноярска, утверждает канал.

В марте Федеральная таможенная служба России сообщила, что в Петербурге в контейнере с бананами, прибывшем из Бельгии, нашли 11 кг кокаина. По данным ведомства, стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

В конце декабря 2023 года в петербургском порту тоже был найден кокаин в прибывших из Бельгии бананах. Тогда речь шла о 100 кг, брикеты спрятали в технологических полостях рефрижераторной установки.