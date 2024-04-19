ФТС: почти 700 кг лобстеров и устриц нашли в фуре с мебелью из Белоруссии

В фуре с мебелью таможня нашла почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди

Фото: ФТС России

Таможенники в Смоленской области задержали фуру с мебелью, в которой была контрабанда в виде почти 700 кг лобстеров, сельди и устриц, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Морские деликатесы незаконно ввезли из Беларуси, но страна происхождения не установлена. Фуру остановила мобгруппа в районе населенного пункта Красная Горка», — уточнили в ФТС.

Морепродукты спрятали среди офисной мебели, которую по документам везли в Москву. Всего в ящиках нашли 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди, и на них документов у водителя не оказалось.

В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 226.1 Уголовного кодекса — контрабанда стратегически важных ресурсов. Водителю грозит лишение свободы на пять лет.

В марте в Санкт-Петербурге таможенники нашли кокаин в контейнере с бананами из Бельгии. С начала 2024 года это был третий случай обнаружения наркотических веществ в порту Петербурга, всего нашли 11 кг кокаина. До этого, в конце января, таможенники совместно с ФСБ обнаружили партию кокаина объемом 1,2 т.