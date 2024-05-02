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Война санкций ,  
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Антонов заявил, что США пытаются запугать Китай санкциями против России

Посол Антонов: США пытаются запугать партнеров России новыми санкциями
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Война санкций

США пытаются запугать партнеров России, в том числе Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Снова метят по отечественным высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям, желая «выбить» с рынков конкурентов», — сказал Антонов, комментируя новые санкции США в отношении России.

По его словам, в Вашингтоне не осознают, что «нелегитимными ухищрениями лишь отталкивают от себя другие государства» и «удобряют почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире».

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Фото:Abdelhadi Ramahi / Reuters

1 мая Минфин США ввел новый пакет санкций против России. Помимо россиян и российских структур в него вошли компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. В Вашингтоне объяснили введение ограничений против них тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.

Россия считает введенные против страны, ее граждан и компаний санкции незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин признавал при этом, что ограничения останутся надолго.

Теги
санкции США Анатолий Антонов посол партнеры
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