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Выборы президента США ,  
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Трамп пообещал «американскую мечту» людям с низким доходом

Трамп пообещал людям с низким доходом американскую мечту в случае победы
Сюжет
Выборы президента США

Если американцы хотят более низких затрат, более высоких доходов и доступности «американской мечты», тогда у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за Дональда Трампа, заявил бывший президент США.

«Я обещаю вам, что если [действующий глава государства] Джо Байден победит на этих выборах, средний класс проиграет, но если Трамп победит, средний класс победит, люди с низкими доходами двинутся к «американской мечте», — сказал он.

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Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на них являются республиканец Трамп и демократ Байден.

Ранее Трамп заявлял о заинтересованности в снижении налогов для американского среднего класса, в случае если он вновь займет пост главы государства. Он также высказывался за продление действия Закона о снижении налогов и создании рабочих мест (TCJA).

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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