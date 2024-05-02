Трамп пообещал «американскую мечту» людям с низким доходом

Если американцы хотят более низких затрат, более высоких доходов и доступности «американской мечты», тогда у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за Дональда Трампа, заявил бывший президент США.

«Я обещаю вам, что если [действующий глава государства] Джо Байден победит на этих выборах, средний класс проиграет, но если Трамп победит, средний класс победит, люди с низкими доходами двинутся к «американской мечте», — сказал он.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на них являются республиканец Трамп и демократ Байден.

Ранее Трамп заявлял о заинтересованности в снижении налогов для американского среднего класса, в случае если он вновь займет пост главы государства. Он также высказывался за продление действия Закона о снижении налогов и создании рабочих мест (TCJA).