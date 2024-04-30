 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве начали демонтаж памятника «Переяславская рада»

Власти Киева начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады — собрания представителей запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким, она стояла под Аркой дружбы народов, которую переименовали в Арку свободы украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Она состоит примерно из 20 элементов, весящих около 6000–7000 кг», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты предварительно изучили строение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить, уточнили в администрации. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии
Общество
Фото:Hristo Vladev / NurPhoto / Reuters

Переяславская рада — собрание представителей украинского народа во главе с гетманом Богданом Хмельницким, принявшее решение о присоединении Украины к России. Оно состоялось 18 января (8 января по старому стилю) 1654 года в городе Переяславле, который сегодня называется Переяславом. Памятник открыли в 1982 году — по случаю 60-летия СССР и 1500-летию Киева.

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки внесли в закон «Об охране культурного наследия». Законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, против не проголосовал ни один, один воздержался.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
снос памятника Украина Киев декоммунизация
Материалы по теме
В России снесли единственный храм Православной церкви Украины
Общество
Памятник советским солдатам демонтировали на западе Украины
Политика
В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Спецназ применил резиновые пули на митинге у здания парламента в Тбилиси Политика, 22:25
Трампа оштрафовали и пригрозили тюрьмой по делу о выплатах порноактрисе Политика, 22:06
В Киеве начали демонтаж памятника «Переяславская рада» Политика, 21:59
Бойцу UFC Царукяну заморозили $31 тыс. из гонорара за нападение на фаната Спорт, 21:47
Над Белгородской областью сбили еще один дрон Политика, 21:33
Столкновения в Тбилиси из-за закона об иноагентах. Видео Политика, 21:30
Мать погибшего инвалида в «Крокусе» получит выплату Общество, 21:24
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Daily Mail узнала о переговорах «Спартака» с бывшим главным тренером МЮ Спорт, 21:17
Площадь пожара в Бурятии выросла до 10 тыс. кв. м Общество, 21:01
Эстония пообещала не депортировать украинцев призывного возраста Политика, 20:59
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах Политика, 20:51
РФС указал на ошибки судьи в дерби ЦСКА — «Спартак» Спорт, 20:34
В Белом доме не стали подтверждать уничтожение ракеты ATACMS над Крымом Политика, 20:26
Казанский «Зенит» в 12-й раз выиграл чемпионат России по волейболу Спорт, 20:23