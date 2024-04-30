В Киеве начали демонтаж памятника «Переяславская рада»

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В Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции в честь Переяславской рады — собрания представителей запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким, она стояла под Аркой дружбы народов, которую переименовали в Арку свободы украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Она состоит примерно из 20 элементов, весящих около 6000–7000 кг», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты предварительно изучили строение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить, уточнили в администрации. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

Переяславская рада — собрание представителей украинского народа во главе с гетманом Богданом Хмельницким, принявшее решение о присоединении Украины к России. Оно состоялось 18 января (8 января по старому стилю) 1654 года в городе Переяславле, который сегодня называется Переяславом. Памятник открыли в 1982 году — по случаю 60-летия СССР и 1500-летию Киева.

В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки внесли в закон «Об охране культурного наследия». Законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, против не проголосовал ни один, один воздержался.