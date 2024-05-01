Петер Стано (Фото: ExtSpoxEU / X)

Высказывания представителей Евросоюза о том, что Москва принимает меры против работающих в стране европейских компаний, являются дезинформацией, заявило постпредство России при объединении.

Так миссия ответила на слова представителя дипслужбы ЕС Петера Стано, который осудил решение России передать управляющей компании АО «Газпром бытовые системы» активы российских «дочек» Ariston и BSH Hausgeräte. Стано назвал это «еще одним доказательством того, что Россия игнорирует международное право».

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права», — говорится в публикации миссии. Там напомнили, что односторонние меры ЕС в отношении третьих государств и их граждан «незаконны по определению», поскольку «приняты в обход Совета Безопасности ООН». В миссии подчеркнули, что санкции наносят ущерб международным финансовым и торговым отношениям.

В апреле 2023 года Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний. В июле того же года глава государства заявил, что Россия в целом дружественно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны, и «ни у кого ничего не отбирает».