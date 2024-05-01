 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

МЧС: на северо-востоке Москвы произошел пожар в двухэтажном здании

На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
Video

На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание, огонь охватил 800 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.

Возгорание происходит на обоих этаж, а также кровле здания. В тушении задействованы более 70 человек и 22 единицы техники, добавили в ведомстве.

Здание расположено по адресу: ул. Осташковская, д. 4, стр. 6. По данным сервиса «Яндекс Карты», рядом расположен парк Торфянка и торговый центр.

МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы
Общество

Ранее, 24 апреля, на востоке Москвы загорелось двухэтажное нежилое здание. Пострадавших не было. Жители района станции метро «Бульвар Рокоссовского» публиковали фото и видео черного дыма, который также видели жители района Преображенское. В тушении участвовали семь единиц техники и 24 человека личного состава.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Пожар МЧС Москва новости
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 16:45
«Динамо» в матче со «Спартаком» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг Спорт, 16:40
В больнице Антальи умер турист из России Общество, 16:38
В институте РАН оценили последствия вспышки на Солнце Общество, 16:37
Reuters узнал о предупреждении Австрии для Raiffeisen Политика, 16:25
Над Белгородской областью сбили украинский дрон Политика, 16:05
ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин Бизнес, 16:03
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Ультразвук, нарциссы и кофе: 7 гуманных способов прогнать крота с участка Недвижимость, 15:53
Два клуба КХЛ назвали новых главных тренеров Спорт, 15:50
РКН объяснил блокировку проекта «Мемориала» в поддержку политзаключенных Политика, 15:42
Премьер Словакии отработал ночную смену на заводе Политика, 15:38
Маск согласился с тем, что Украине следовало заключить мир в Стамбуле Политика, 15:26
В Москву доставили первый Tesla Cybertruck Технологии и медиа, 15:22
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 Общество, 15:13