МЧС: на северо-востоке Москвы произошел пожар в двухэтажном здании

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На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание, огонь охватил 800 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.

Возгорание происходит на обоих этаж, а также кровле здания. В тушении задействованы более 70 человек и 22 единицы техники, добавили в ведомстве.

Здание расположено по адресу: ул. Осташковская, д. 4, стр. 6. По данным сервиса «Яндекс Карты», рядом расположен парк Торфянка и торговый центр.

Ранее, 24 апреля, на востоке Москвы загорелось двухэтажное нежилое здание. Пострадавших не было. Жители района станции метро «Бульвар Рокоссовского» публиковали фото и видео черного дыма, который также видели жители района Преображенское. В тушении участвовали семь единиц техники и 24 человека личного состава.