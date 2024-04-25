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МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы

МЧС: на востоке Москвы загорелся строительный мусор, пожар потушили

МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы
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В восточной части Москвы загорелся строительный мусор, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Пожар был ликвидирован, добавили в ведомстве.

Телеграм-канал «Мосфид» сообщил, что пожар произошел в детской поликлинике на востоке Москвы — возгорание началось на Бульваре Рокоссовского. Здание находится на реконструкции.

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24 апреля на востоке Москвы также произошел пожар — загорелось двухэтажное нежилое здание. Пострадавших не было. Жители района рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского» публиковали фото и видео черного дыма, который также видели жители района Преображенское. В тушении участвовали семь единиц техники и 24 человека личного состава.

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