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На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

МЧС: на востоке Москвы произошел пожар в двухэтажном нежилом здании

На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
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На востоке Москвы произошел пожар в двухэтажном нежилом здании, информации о пострадавших нет, сообщила РБК пресс-служба столичного управления МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в двухэтажном неэксплуатируемом строении», — говорится в сообщении. Пожар произошел по адресу: Восточный административный округ, 1-й Иртышский проезд, д. 1, стр. 18.

Жители района близ метро «Бульвар Рокоссовского» публиковали фото и видео черного дыма. Дым также видели в районе Преображенское, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказали ему, что возгорание произошло на стройке.

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Позже в МЧС доложили о локализации пожара. В его тушении участвуют семь единиц техники и 24 человека личного состава.

Накануне, 23 апреля, в подмосковных Химках загорелась пристройка к складу с материалами из карбоната. По данным МЧС, площадь пожара составила 150 кв. м.

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