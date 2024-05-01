В институте РАН оценили последствия вспышки на Солнце

Фото: soho.nascom.nasa.gov

На Солнце произошла крупная вспышка, но из-за ее расположения на самом краю звезды людям не угрожает магнитная буря, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Да, зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено», — рассказал он.

Богачев отметил, что после вспышки не было выброса массы в сторону Земли, так что ее эффективность — менее 10%.

Ранее, 24 марта, после мощной вспышки на Солнце на Земле началась сильная магнитная буря. Ее максимальный уровень наблюдался в Мурманске, Москве, Диксоне, Тикси и Баренцбурге.