 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В институте РАН оценили последствия вспышки на Солнце

Сергей Богачев: вспышка на Солнце не вызовет магнитную бурю
Фото: soho.nascom.nasa.gov
Фото: soho.nascom.nasa.gov

На Солнце произошла крупная вспышка, но из-за ее расположения на самом краю звезды людям не угрожает магнитная буря, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Да, зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено», — рассказал он.

Богачев отметил, что после вспышки не было выброса массы в сторону Земли, так что ее эффективность — менее 10%.

В Центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние
Общество

Ранее, 24 марта, после мощной вспышки на Солнце на Земле началась сильная магнитная буря. Ее максимальный уровень наблюдался в Мурманске, Москве, Диксоне, Тикси и Баренцбурге.

Магнитная буря — сильное возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они оцениваются по шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

При магнитных бурях люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна. Буря также может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Солнце вспышка на Солнце магнитная буря новости
Материалы по теме
На Земле началась сильная магнитная буря после вспышки на Солнце
Общество
На Земле началась магнитная буря после вспышек на Солнце
Общество
Ученые впервые за 7 лет зафиксировали две мощные вспышки на Солнце подряд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
На северо-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 16:45
«Динамо» в матче со «Спартаком» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг Спорт, 16:40
В больнице Антальи умер турист из России Общество, 16:38
В институте РАН оценили последствия вспышки на Солнце Общество, 16:37
Reuters узнал о предупреждении Австрии для Raiffeisen Политика, 16:25
Над Белгородской областью сбили украинский дрон Политика, 16:05
ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин Бизнес, 16:03
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ультразвук, нарциссы и кофе: 7 гуманных способов прогнать крота с участка Недвижимость, 15:53
Два клуба КХЛ назвали новых главных тренеров Спорт, 15:50
РКН объяснил блокировку проекта «Мемориала» в поддержку политзаключенных Политика, 15:42
Премьер Словакии отработал ночную смену на заводе Политика, 15:38
Маск согласился с тем, что Украине следовало заключить мир в Стамбуле Политика, 15:26
В Москву доставили первый Tesla Cybertruck Технологии и медиа, 15:22
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 Общество, 15:13