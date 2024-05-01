В институте РАН оценили последствия вспышки на Солнце
На Солнце произошла крупная вспышка, но из-за ее расположения на самом краю звезды людям не угрожает магнитная буря, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Да, зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено», — рассказал он.
Богачев отметил, что после вспышки не было выброса массы в сторону Земли, так что ее эффективность — менее 10%.
Ранее, 24 марта, после мощной вспышки на Солнце на Земле началась сильная магнитная буря. Ее максимальный уровень наблюдался в Мурманске, Москве, Диксоне, Тикси и Баренцбурге.
Магнитная буря — сильное возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они оцениваются по шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
При магнитных бурях люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна. Буря также может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.
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