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В центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние

В центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние
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В небе над Челябинской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Московской и Нижегородской областями, а также над Пермским краем, жители ночью смогли увидеть северное сияние.

Как пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, северное сияние возникло из-за сильной магнитной бури.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. В ночь на 20 апреля буря наблюдалась на уровне G3.

В начале марта жители Ленинградской и Московской области видели в небе северное сияние, в частности, его было видно на южном берегу Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, деревнях Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.

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Теги
Северное сияние магнитная буря Россия
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