В центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние
В небе над Челябинской, Рязанской, Пензенской, Владимирской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Московской и Нижегородской областями, а также над Пермским краем, жители ночью смогли увидеть северное сияние.
Как пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, северное сияние возникло из-за сильной магнитной бури.
Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. В ночь на 20 апреля буря наблюдалась на уровне G3.
В начале марта жители Ленинградской и Московской области видели в небе северное сияние, в частности, его было видно на южном берегу Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, деревнях Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, на севере и востоке Подмосковья, над озером Сенежское в Солнечногорском районе Московской области и под Тверью.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники