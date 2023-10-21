Пять туристов из России пострадали при столкновении микроавтобусов в Анталье

Пять туристов из России пострадали в ДТП в Анталье

Фото: Defne Karadeniz / Getty Images

В Анталье в ночь на субботу пять туристов из России пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство.

Ранее региональный новостной портал NNC Haber писал о четырех пострадавших туристах. По его данным, микроавтобусы столкнулись на трассе Манавгат — Аланья. Кроме туристов пострадали также двое водителей столкнувшихся транспортных средств.

Другие пассажиры получили медицинскую помощь на месте и вернулись в гостиницы. Медики советовали некоторым пострадавшим, получившим открытые ранения и порезы, поехать в больницу, но они отказались.

РБК направил запросы в Генеральное консульство России в Анталье и в полицию Антальи.

В конце сентября в ДТП в Анталье погибла россиянка. Авария произошла 30 сентября в районе Кунду. Еще четыре россиянина получили ранения.