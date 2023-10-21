Пять туристов из России пострадали в ДТП в Анталье
В Анталье в ночь на субботу пять туристов из России пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство.
Ранее региональный новостной портал NNC Haber писал о четырех пострадавших туристах. По его данным, микроавтобусы столкнулись на трассе Манавгат — Аланья. Кроме туристов пострадали также двое водителей столкнувшихся транспортных средств.
Другие пассажиры получили медицинскую помощь на месте и вернулись в гостиницы. Медики советовали некоторым пострадавшим, получившим открытые ранения и порезы, поехать в больницу, но они отказались.
РБК направил запросы в Генеральное консульство России в Анталье и в полицию Антальи.
В конце сентября в ДТП в Анталье погибла россиянка. Авария произошла 30 сентября в районе Кунду. Еще четыре россиянина получили ранения.
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