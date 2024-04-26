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В отеле Антальи нашли мертвым туриста из России
Российского туриста нашли мертвым в отеле Антальи
Российского туриста обнаружили мертвым в отеле в турецкой Анталье, сообщает TGRT Haber.
По данным издания, сотрудники отеля нашли 61-летнего Дмитрия Цыганова сидящим неподвижно в беседке. Они вызвали врачей, те установили, что турист умер. Его тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.
В октябре 2023 года пять туристов из России пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в Анталье. По данным NNC Haber, инцидент произошел на трассе Манавгат — Аланья. Помимо туристов, пострадали также двое водителей столкнувшихся транспортных средств.
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