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Общество ,  
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В отеле Антальи нашли мертвым туриста из России

Российского туриста нашли мертвым в отеле Антальи
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российского туриста обнаружили мертвым в отеле в турецкой Анталье, сообщает TGRT Haber.

По данным издания, сотрудники отеля нашли 61-летнего Дмитрия Цыганова сидящим неподвижно в беседке. Они вызвали врачей, те установили, что турист умер. Его тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

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В октябре 2023 года пять туристов из России пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в Анталье. По данным NNC Haber, инцидент произошел на трассе Манавгат — Аланья. Помимо туристов, пострадали также двое водителей столкнувшихся транспортных средств.

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Турция Анталья российский гражданин российские туристы
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