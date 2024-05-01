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Военная операция на Украине ,  
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Маск согласился с тем, что Украине следовало заключить мир в Стамбуле

Маск согласился с тем, что Украине стоило пойти на мир на переговорах в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Участники российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в 2022 году
Участники российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в 2022 году (Фото: ТАСС)

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украине следовало пойти на заключение мира с Россией во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года.

Предприниматель Дэвид Сакс написал в соцсети X (ранее — Twitter), что «появляется все больше свидетельств» того, что военная операция на Украине могла закончиться после переговоров в Турции. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена «отвергла эту сделку», а теперь «делает вид, что придерживается «давней» точки зрения на урегулирование путем переговоров».

«Украина могла бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. <...> Так что, возможно, нам следовало заключить эту сделку в Стамбуле…» — написал предприниматель.

«Да», — ответил ему Маск в комментариях.

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Российские и украинские делегации на&nbsp;&nbsp;переговорах в стамбульском дворце Долмабахче

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и согласовали проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай.

Однако позже переговоры приостановились. Как рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании.

В апреле бывший американский чиновник сообщил журналу Foreign Affairs, что Украина не проконсультировалась с США перед тем, как достичь предварительных соглашений с Россией в Стамбуле.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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