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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

Минобороны: российские военные поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли удар по штабу оперативного командования Вооруженных сил Украины «Юг», сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», — говорится в сообщении.

Военное ведомство также отчиталось о девяти отраженных контратаках штурмовых групп украинских егерских бригад в ДНР.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Новобахмутовки в ДНР
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Несколькими днями ранее, 28 апреля, в Минобороны сообщили о поражении трех подразделений и более 290 объектов ВСУ.

27 апреля военное ведомство отчиталось о нанесении 35 ударов по целям на Украине в ответ на ее попытки атаковать российские объекты энергетики и промышленности.

Минобороны сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»
Минобороны сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

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Теги
ВСУ Минобороны Украина Военная операция на Украине
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