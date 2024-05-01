Минобороны сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»
Российские военные нанесли удар по штабу оперативного командования Вооруженных сил Украины «Юг», сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», — говорится в сообщении.
Военное ведомство также отчиталось о девяти отраженных контратаках штурмовых групп украинских егерских бригад в ДНР.
Несколькими днями ранее, 28 апреля, в Минобороны сообщили о поражении трех подразделений и более 290 объектов ВСУ.
27 апреля военное ведомство отчиталось о нанесении 35 ударов по целям на Украине в ответ на ее попытки атаковать российские объекты энергетики и промышленности.
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