Минобороны сообщило об ударе по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

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Российские военные нанесли удар по штабу оперативного командования Вооруженных сил Украины «Юг», сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», — говорится в сообщении.

Военное ведомство также отчиталось о девяти отраженных контратаках штурмовых групп украинских егерских бригад в ДНР.

Несколькими днями ранее, 28 апреля, в Минобороны сообщили о поражении трех подразделений и более 290 объектов ВСУ.

27 апреля военное ведомство отчиталось о нанесении 35 ударов по целям на Украине в ответ на ее попытки атаковать российские объекты энергетики и промышленности.